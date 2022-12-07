Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда женат на нотариусе Кристине, но пара со второй половины лета не появляется вместе. Телеведущий Слава Демин отмечал, что у пары конфликт после поездки Владимира к детям в Канаду. А недавно появилась информация, что Остапчук развелся со своей супругой. Пара даже перестала следить друг за другом в Инстаграм.
А в этот раз Владимир решил поболтать с фанатами в своем блоге.
"Какие качества в девушке тебя привлекают?", - спросили у Остапчука.
"- острый ум
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- чувство юмора
- чтобы была домашней и называла "Султан Сулейман Хан Хазрет Лери", - написал Владимир в ответе.
А после этого фанаты заметили, что Остапчук покупал продукты для ужина с друзьями, а бокал на столе был всего один.
"Говорил для гостей голубика, а бокал один...)))))", - написал фанат.
"Все мы гости на этой планете...", - написал Остапчук в ответ.
Напомним, ведущий Остапчук снял обручальное кольцо
А еще Politeka сообщала, что Остапчук показал, на какие риски приходится идти украинцам из-за отключений света
Также Politeka писала, что Остапчук после новости о разводе сделал признание