Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який працював на ТРК "Україна", де вів популярні шоу "Маска" та "Співають всі". А нещодавно стало відомо, що медіа закривається і всіх працівників було звільнено, включаючи Володимира. Зірка після звільнення не говорила про своє місце роботи. Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Володимир вирішив поговорити з фанатами, запропонувавши ставити запитання.

"На якому каналі працюєте?", - спитали Остапчук.

Володимир не відповів на це питання, але додав скрін карти. На ній можна побачити Єгипет. Остапчук поставив мітку на Суецькому каналі, таким чином пожартувавши від поставленого питання.

"То яхта пливе через Суецький канал?", - Запитав ще один фанат у Володимира, який до цього хвалився відпочинком на яхті.

"Суєтологічний", - написав зірка у відповіді.

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