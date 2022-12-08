Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который работал на ТРК "Украина", где вел популярные шоу "Маска" и "Співають всі". А недавно стало известно, что медиа закрывается и все работники были уволены, включая Владимира. Звезда после увольнения не говорил о своем месте работы. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Владимир решил поболтать с фанатами, предложив задавать вопросы.

"На каком канале работаете?", - спросили у Остапчука.

Владимир не ответил на этот вопрос, но добавил скрин карты. На ней можно увидеть Египет. Остапчук поставил метку на Суэцком канале, таким образом отшутившись от поставленного вопроса.

"То яхта плывет через Суэцкий канал?", - спросил еще один фанат у Владимиира, который до этого хвастался отдыхом на яхте.

"Суетологический", - написал звезда в ответе.

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