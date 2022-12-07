Як пише Politeka.net, Катя Осадча – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Осадча та про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Катя поділилася фото, де позувала у вишиванці.
"Катерини, Катрусі, Катрі, Касі, тезки, з Днем ангела, красуні!
Берегині та бешкетники, господині та послідовні працівниці та водночас творчі натури. Будьте щасливі зараз.
Привітали одне одного і пішли далі виборювати перемогу
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Наголошуйте і вітайте у коментарях своїх Катрусь", - написала Осадча.
Чоловік Юрій Горбунов одразу привітав дружину: "Вітаю тебе кохана!! Перемоги всім нам!!".
Друг родини Потап теж привітав Осадчу: "Вітаємо".
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Прийміть найщиріші вітання, щоб ангел охоронець беріг від усіх негоди, і Божа мати благословила на щасливу долю", "Дякую! І Вас зі святом! І всіх Катерин!".
Нагадаємо, Осадча поділилася враженнями після знайомства з Тайрою, яка побувала у полоні.
А ще Politeka повідомляла, що Катя Осадча показала рідкісне фото зі своїми батьками.
Також Politeka писала, що Осадча дала незвичайну обіцянку своїй команді волонтерів