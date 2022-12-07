Телеведуча Катя Осадча розповіла про важливий день, викликавши шквал емоцій у фанатів.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Осадча та про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Катя поділилася фото, де позувала у вишиванці.

"Катерини, Катрусі, Катрі, Касі, тезки, з Днем ангела, красуні!

Берегині та бешкетники, господині та послідовні працівниці та водночас творчі натури. Будьте щасливі зараз.

Привітали одне одного і пішли далі виборювати перемогу

Наголошуйте і вітайте у коментарях своїх Катрусь", - написала Осадча.

Чоловік Юрій Горбунов одразу привітав дружину: "Вітаю тебе кохана!! Перемоги всім нам!!".

Друг родини Потап теж привітав Осадчу: "Вітаємо".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Прийміть найщиріші вітання, щоб ангел охоронець беріг від усіх негоди, і Божа мати благословила на щасливу долю", "Дякую! І Вас зі святом! І всіх Катерин!".

Нагадаємо, Осадча поділилася враженнями після знайомства з Тайрою, яка побувала у полоні.

А ще Politeka повідомляла, що Катя Осадча показала рідкісне фото зі своїми батьками.

Також Politeka писала, що Осадча дала незвичайну обіцянку своїй команді волонтерів