Телеведущая Катя Осадчая рассказала о важном дне, вызвав бурю эмоций у фанатов.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Катя поделилась фото, где позировала в вышиванке.

"Екатерины, Катруси, Катри, Каси, тезки, с Днем ангела, красавицы!

Берегини и озорницы, хозяйки и последовательные работницы и вместе с тем творческие натуры. Будьте счастливы в данный момент.

Поздравили друг друга и пошли дальше бороться за победу

Отмечайте и приветствуйте в комментариях своих Катрусь", - написала Осадчая.

Муж Юрий Горбунов сразу поздравил жену: "Поздравляю тебя любимая!! Победы всем нам!!".

Друг семьи Потап тоже поздравил Осадчую: "Поздравляем".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Примите самые искренние поздравления, чтобы ангел охранник берег от всех ненастья, и Божья мать благословила на счастливую судьбу", "Спасибо! И Вас с праздником! И всех Катерин!".

Напомним, Осадчая поделилась впечатлениями после знакомства с Тайрой, которая побывала в плену

А еще Politeka сообщала, что Катя Осадчая показала редкое фото со своими родителями

Также Politeka писала, что Осадчая дала необычное обещание своей команде волонтеров



