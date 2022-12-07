Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Катя поделилась фото, где позировала в вышиванке.
"Екатерины, Катруси, Катри, Каси, тезки, с Днем ангела, красавицы!
Берегини и озорницы, хозяйки и последовательные работницы и вместе с тем творческие натуры. Будьте счастливы в данный момент.
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Отмечайте и приветствуйте в комментариях своих Катрусь", - написала Осадчая.
Муж Юрий Горбунов сразу поздравил жену: "Поздравляю тебя любимая!! Победы всем нам!!".
Друг семьи Потап тоже поздравил Осадчую: "Поздравляем".
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Примите самые искренние поздравления, чтобы ангел охранник берег от всех ненастья, и Божья мать благословила на счастливую судьбу", "Спасибо! И Вас с праздником! И всех Катерин!".
Напомним, Осадчая поделилась впечатлениями после знакомства с Тайрой, которая побывала в плену
А еще Politeka сообщала, что Катя Осадчая показала редкое фото со своими родителями
Также Politeka писала, что Осадчая дала необычное обещание своей команде волонтеров