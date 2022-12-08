Фіналіст "Холостячки" Андрій Рибак потролив росіян через ситуацію з "Дождем" у Латвії, поділившись новим постом.

Як пише Politeka.net, Андрій Рибак - відомий український гуморист, який став популярним завдяки шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Шоумену вдалося дійти до фіналу, але там перемогу здобув його друг Олександр Еллерт. Після проекту Рибак повернувся до своєї колишньої дівчини, з якою нещодавно одружився. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила потролити росіян, поділившись постом одного з них.

"Тепер у Латвії не можна викликати швидку російською мовою, які не говорять державною залишаться без лікарської допомоги. Етноцид є", - написав росіянин.

"Ого! У Латвії потрібно знати латинську (латиську, - прим. ред.) мову? Несподівано", - написав Андрій у відповідь.

Варто зазначити, що зараз росіяни перезбудилися на Латвію після відкликання ліцензії у російського ЗМІ "Дождь", який то Крим на картах показує російським, то говорить про допомогу російським солдатам в окопах.

Нагадаємо, друг Еллерта Рибак розкрив себе з несподіваного боку, вразивши кадрами на даху.

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