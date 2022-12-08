Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак - известный украинский юморист, который стал популярным благодаря шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Шоумену удалось дойти до финала, но там победу одержал его друг - Александр Эллерт. После проекта Рыбак вернулся к своей бывшей девушке, на которой не так давно женился. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решил потроллить россиян, поделившись постом одного из них.

"Теперь в Латвии нельзя вызвать скорую на русском языке, не говорящие на государственном останутся без врачебной помощи. Этноцид как есть", - написал россиянин.

"Ого! В Латвии нужно знат латинский (латышский, - прим. ред.) язык? Неожиданно", - написал Андрей в ответ.

Стоит отметить, что сейчас россияне перевозбудились на Латвию после отзыва лицензии у российского СМИ "Дождь", которое то Крым на картах показывает российским, то говорит о помощи российским солдатам в окопах.

Напомним, друг Эллерта Рыбак раскрыл себя с неожиданной стороны, поразив кадрами на крыше

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