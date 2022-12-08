Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка стала дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала, як тренується у спортзалі.

"Головне, не якась погода за вікном. Головне, яка погода у вас усередині", - написала Саліванчук на сторіс, де займалася на велотренажері.

Після цього Анна вже позувала перед дзеркалом, вихваляючись фігурою на камеру.

А на третьому сторіс Саліванчук розповіла про свої проблеми зі здоров'ям.

"Спорт надає крила. А лише перестала - знову болить. Не знаю, що з цим робити", - написала Ганна у сторіс.

"І знову в мене все болить. Ось тут, під ребрами. А ви подивіться, яка вже у мене форма. Гарного вам спортивного та тихого дня", - сказала Саліванчук у відео.

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