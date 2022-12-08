Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая стала женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала, как тренируется в спортзале.
"Главное, не какая погода за окном. Главное, какая погода у вас внутри", - написала Саливанчук на сторис, где занималась на велотренажере.
После этого Анна уже позировала перед зеркалом, хвастаясь фигурой на камеру.
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А на третьем сторис Саливанчук рассказала о своих проблемах со здоровьем.
"Спорт придает крылья. А только перестала - снова болит. Не знаю, что с этим делать", - написала Анна в сторис.
"И снова у меня все болит. Вот тут, под ребрами. А вы посмотрите, какая уже у меня форма. Хорошего вам спортивного и тихого дня", - сказала Саливанчук в видео.
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