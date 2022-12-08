Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка одружена з Тимуром Хромаєвим, від якого народила двох дітей - дочку Нану та сина Олександра. Не забуває Маша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А на цей раз Маша поділилася фото зі своїм сином.

"Олень, цукерки "Ранковий Київ" і моя найдобріша, найулюбленіша мордочка", - написала Єфросиніна під фото.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Такі красиві", "Які ви красиві, олень вогонь", "Прекрасне фото. Які ж ви милі та красиві, справжні українці", "Люблю. Як скорішої перемоги України", "Таке фото потрібно на новорічну листівку розмістити. Дуже передає дух нового року", "Ви чарівні, підкажіть будь ласка де взяти такого оленя не в Києві? Тільки в Парижі бачила", "Олень із натуральної ялинки??? Де такого взяти???".





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А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна виправдалася після скандалу з Поляковою і зізналася, що облажалась

Також Politeka писала, що Єфросиніна розповіла, які звинувачення на її адресу було проплачено.