Языковой скандал вокруг Маши Ефросининой и Оли Поляковой разгорелся в июле этого года. Тогда на YouTube-шоу "Взрослые девочки" они отметили, что не могут вести проект по-украински.

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина прокомментировала языковой скандал, в который попала вместе с Олей Поляковой в июле этого года. В программе "Ходят слухи!" Рамины Эсхакзай знаменитость сообщила, что некоторые обвинения в ее адрес были проплачены.

Впрочем, ведущая признает, что допустила ошибку, поскольку на тот момент не понимала, насколько триггерной для общества является тема украинского языка.

"Я совершенно точно не ощущала кожей, как изменился нарратив по поводу языка. Я его не чувствовала, я не успела его считать. И я тогда делала этот выпуск еще действительно в осознании того, что "Взрослых девочек" любят за честность. Я совершенно наивно подумала, что эта честность так же будет воспринята как любая другая, которую мы говорили. И облажалась", — прокомментировала Ефросинина.

Маша Ефросинина призналась, что в тот период ей больше всего не нравилось, как люди пиарились на ее имени, комментируя языковой скандал. Кроме того, ведущая считает, что после того инцидента некоторые блогеры и медийщики специально публично травили ее, чтобы на этом заработать.

"Были те, кто делали это по заказу. Я это знаю точно, потому что эти ролики потом были на продвижении. Были те, кто действительно возмутился и разочаровался, и я их понимаю", — отметила Маша Ефросинина.

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.