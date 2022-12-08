Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда замужем за Тимуром Хромаевым, от которого родила двоих детей - дочь Нану и сына Александра. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Маша поделилась фото со своим сыном.

"Олень, конфеты «Утренний Киев» и моя самая добрая, любимая мордочка", - написала Ефросинина под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Такие красивые", "Какие вы красивые, олень огнь", "Прекрасное фото. Какие же вы милые и красивые, настоящие украинцы", "Люблю. Как скорейшей победы Украины", "Такое фото нужно на новогоднюю открытку разместить. Очень передает дух нового года", "Вы очаровательны, подскажите пожалуйста где взять такого оленя не в Киеве? Только в Париже видела", "Олень из натуральной елки??? Где такого взять???".

Напомним, Ефросинина больше не хочет брать интервью у Лободы, ведущая пояснила свое решение

А еще Politeka сообщала, что Ефросинина оправдалась после скандала с Поляковой и призналась, что облажалась

Также Politeka писала, что Ефросинина рассказала, какие обвинения в ее адрес были проплачены



