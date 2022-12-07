Год назад Светлана Лобода рассказала Маше Ефросининой об отношениях с дочерьми, бывшим мужем и продюсершей, но не упомянула о войне в Украине.

Украинская ведущая Маша Ефросинина заявила, что не хочет записывать новое интервью с артисткой Светланой Лободой, которая многие годы строила свою музыкальную карьеру на россии. В программе "Ходят слухи!" Рамины Эсхакзай знаменитость пояснила, почему приняла такое категорическое решение.





Год назад Светлана Лобода рассказала Маше Ефросининой об отношениях с дочерьми, бывшим мужем и продюсершей, но не упомянула о войне в Украине и причинах того, почему ее выступления бойкотировали несколько лет назад.

Ведущая пояснила, что Лобода пересматривала интервью после записи. Поэтому она могла бы и не разрешить публиковать материал с актуальными вопросами, а оставить в нем лишь то, что хотела.

"Я не хочу, потому что я знаю: звать Свету в эти времена – это у нее нужно спрашивать весь ряд вопросов, на которые я знаю, как она ответит. Зачем это мне? Мне тогда хватило хейта. Света отсматривает свои интервью. Она его посмотрит, ей что-нибудь не понравится. Каждый человек, давший интервью, имеет право запретить публиковать это интервью", – объяснила Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина подытожила, что ей сейчас чем заниматься, поэтому не хочет лезть в грязное белье Светланы Лободы.

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.