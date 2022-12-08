Як пише Politeka.net, Хіменес-Браво - відомий український шеф-кухар, який судить проект "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де поділився рецептом цвітної капусти.

"Особлива цвітна капуста. Цвітна капуста – - справжня скарбниця мікроелементів, вітамінів і мінералів, яку слід додати в раціон. Пропоную смачний і особливий рецепт, що перехоплює дихання!

Нюанс: трохи відварити капусту спочатку, а потім готувати)), - написав Ектор.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Це шедеврально, Шеф", "Дякую за такий прекрасний рецепт", "Дуже смачно. Хочу приготувати", "Так, я за капустою, і готувати", "дуже смачно виглядає!! треба спробувати, дякую, що ділитеся рецептами", "Люблю додавати дрібно покрішену на суцвіття кольорову капусту до овочевих салатів а-ля "Літній".

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