Как сообщает Politeka.net, 6 декабря ежегодно отмечается День Вооруженных сил Украины. Этот праздник всегда был ценным для украинского народа, но в 2022 году его важность возросла в разы. Украинские звезды не упускают возможности поблагодарить ВСУ.

Например, известный шеф-повар и бессменный судья кулинарного телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво опубликовал в Инстаграм трогательный пост.

Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что именно благодаря украинским защитникам и защитницам он все еще остается живым.

"Я проснулся, потому что у нас есть ВСУ. Вчера у меня был выходной, потому что у нас есть ВСУ. Снимаюсь в Мастер Шеф, потому что есть ВСУ. Езжу в зал и тренируюсь, потому что есть ВСУ. А еще хожу на базар, встречаюсь с друзьями, смотрю кино по вечерам, им горячую домашнюю еду, хожу в чистых вещах. Чувствую себя в безопасности, комментирую все, что считаю нужным, говорю на котором захочу языке, у меня до сих пор украинские документы, иностранцем живу там, где чувствую себя как дома. Я вообще до сих пор живу. Это все благодаря вам", - отметил Эктор Хименес-Браво.

Шеф-повар и бессменный судья кулинарного телепроекта "МастерШеф" верит, что после победы Украины, Вооруженные Силы Украины займут высокое место среди мировых армий. Ибо только украинские ребята знают, что такое бороться с абсолютным злом.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил дегустацию еды из Мака.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решился использовать украинские приправы, которые недолюбливал.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал упражнение для ног, заставив прослезиться киевлян.