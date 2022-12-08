Как пишет Politeka.net, Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, который судит проект "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где поделился рецептом цветной капусты.

"Особенная цветная капуста. Цветная капуста – настоящая сокровищница микроэлементов, витаминов и минералов, которую следует добавить в рацион. Предлагаю вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание!

Нюанс: немного отварить капусту сначала, а затем готовить))", - написал Экткор.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Это шедеврально, Шеф", "Спасибо за такой прекрасный рецепт", "Очень вкусно. Хочу приготовить", "Так, я за капустой, и готовить", "очень вкусно смотрится!! надо попробовать, спасибо, что делитесь рецептами", "Люблю добавлять мелко покрошенную на соцветие цветную капусту к овощным салатикам а-ля "Летний".

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" с Ярославским и Мартыновской пустились в пляс

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