Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками своїм кумедним фото. Знімки були оприлюднені у Instagram-блозі знаменитості. Артистка показала, як із самого ранку налаштовується на роботу.
Так, вона опублікована фото своєї засніженої машини та уточнила, що вже о 6:59 вона виїжджала з дому. Незабаром сольна виконавиця показала знімок, зроблений у гримерці. Там вона сидить у кріслі з тканинною маскою на обличчі.
Надя Дорофєєва розповіла шанувальникам, що сьогодні з самого ранку вже на ногах, а через нові зйомки. Втім, над чим зараз працює Дорофєєва, вона не повідомила.
"Доброго ранку всім. На вулиці дуже тепло і комфортно. Усім хорошого настрою. Відчувається, як -9", - підписала фотографії Надя Дорофєєва.
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Варто зазначити, що Надя Дорофєєва вирішила, що допомагатиме своїй країні тим, що вміє найкраще, - виступати. Вона регулярно дає благодійні концерти, збираючи кошти на армію та постраждалих українців. Співачка часто збирає гроші для відновлення будинків, які постраждали від війни.
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