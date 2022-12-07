Как сообщает Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками своим забавным фото. Снимки были обнародованы в Instagram-блоге знаменитости. Артистка показала, как с самого утра настраивается на работу.

Так, она опубликована фото своей заснеженной машины и уточнила, что уже в 6:59 она выезжала из дома. Вскоре сольная исполнительница показала снимок, сделанный в гримерной. Там она сидит в кресле с тканевой маской на лице.

Надя Дорофеева рассказала поклонникам, что сегодня с самого утра уже на ногах, а все из-за новых съемок. Впрочем, над чем сейчас работает Дорофеева, она не сообщила.



"Доброе утро всем. На улице очень тепло и комфортно. Всем хорошего настроения. Ощущается, как -9", - подписала фотографии Надя Дорофеева.

Стоит отметить, что Надя Дорофеева решила, что будет помогать своей стране тем, что умеет лучше всего, - выступать. Она регулярно дает благотворительные концерты, собирая средства на армию и пострадавших украинцев. Певица часто собирает деньги для восстановления домов, пострадавших от войны.

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