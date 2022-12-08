На своїй сторінці в Instagram підприємець розповів про побачення, на якому виплеснув свою агресію та негатив.

"Пам’ятаєте наше побачення з Вікою, де ми ламали техніку? Це були дуже незвичні відчуття і емоції. З кожним ударом я помічав, що мені ставало все легше і легше. Це було пронизливе почуття умиротворення, легке безсилля, але це було приємно. Дівчина з сокирою - це було дуже незвично 😁 Вже частково знаючи характер Віки, я був упевнений у тому, що власнику цієї кімнати доведеться закуповувати нові матеріали, та побільше 😅", — жартує Топольський.

Згадуючи момент на дебатах, Алекс був упевнений у тому, що у Віки вистачить енергії на кілька телевізорів, пральну машинку та акваріум.

"У ті моменти, коли вона трощила телевізор, я просто думав: «Як добре, що я не цей телевізор». Згадуючи її концентрацію та фокус, можу також з усією впевненістю сказати, що її недругам та ворогам краще з нею не зв’язуватися 😜 І я радий, що вона змогла зробити це саме разом зі мною, а не на дебатах", — додав "Холостяк".

На думку Топольського, такий спосіб виплеснути гнів - дуже ефективна штука, але вона не для всіх.

"Люди різні і для кожної техніка виплескування негативних емоцій різна. Але спробувати однозначно варто! Не спробуєш - не зрозумієш чи твій це спосіб подолання негативу чи ні", — наголосив Алекс.

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