Як пише Politeka.net, Еліна Іващенко – відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Голос країни", де була в команді Олега Винника. Артистка виконала разом із співаком композицію "Діаманти". Тепер Еліна є досить успішною блогеркою, за якою стежать десятки тисяч українців в Інстаграм.

А цього разу Іващенко поділилася кількома фотографіями у купальнику. Зірка похвалилася фігурою, вражаючи кожним вигином. Як можна помітити, Еліна зараз проводить час у Шарм-ель-Шейху. Фанати поставили сотні лайків та не писали коментарів.

До цього Іващенко поділилася своїми роздумами у блозі.

"Коли востаннє ви думали про свої можливості? Наскільки ваш потенціал може бути великий? З якими важкими труднощами ви можете впоратися? Ці питання я почала ставити собі зовсім недавно. Мені здавалося, що є речі, які для мене неосяжні, але давши собі перерву після контракту на лайнері я переосмислила багато речей у своєму житті", - написала Еліна.

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