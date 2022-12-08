Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Голос країни", где была в команде Олега Винника. Артистка исполнила вместе с певцом композицию "Диаманты". Теперь Элина довольно успешная блогерка, за которой следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм.

А в этот раз Иващенко поделилась несколькими фотографиями в купальнике. Звезда похвасталась фигурой, впечатляя каждым изгибом. Как можно заметить, Элина сейчас проводит время в Шарм-эль-Шейхе. Фанаты поставили сотни лайков и не писали комментарии.

До этого Иващенко поделилась своими размышлениями в блоге.

"Когда в последний раз вы думали о своих возможностях? Насколько ваш потенциал может быть велик? С какими тяжелыми трудностями вы можете справиться? Эти вопросы я начала задавать себе совсем недавно. Мне казалось, что есть вещи, которые для меня необъятны, но дав себе перерыв после контракта на лайнере я переосмыслила многие вещи в своей жизни", - написала Элина.

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