Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України. Знаменитості вдалося збудувати свою справу в Майамі, де він надає елітні апартаменти. Цього року Алекс став головним героєм шоу "Холостяк", яке вже виходить на українських телеекранах. Топольський уже встиг поцілуватися з деякими учасницями, включаючи Олександра Мудру. А цього разу дівчина поділилася фото в Інстаграмі, здивувавши локацією.
Як можна побачити, Олександра перебувала в Майамі, де бізнес у Алекса.
"Я бачу своє відображення", – написала учасниця.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Тонкий натяк на переможницю проекту", "Боже Сашко яка ви красива, від вас неможливо очей відвести, дуже дуже красива, а очі то кохання", "Вони стоять один одного, Олександр і Олександра", "Я від Майамі година їзди, … хочу дізнатися про кінцівку холостяка раніше, їду завтра на полювання".
Нагадаємо, фаворитка "Холостяка" Топольського відреагувала на скандальну суперечку з колишньою Цимбалюком.
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