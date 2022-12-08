Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України. Знаменитості вдалося збудувати свою справу в Майамі, де він надає елітні апартаменти. Цього року Алекс став головним героєм шоу "Холостяк", яке вже виходить на українських телеекранах. Топольський уже встиг поцілуватися з деякими учасницями, включаючи Олександра Мудру. А цього разу дівчина поділилася фото в Інстаграмі, здивувавши локацією.

Як можна побачити, Олександра перебувала в Майамі, де бізнес у Алекса.

"Я бачу своє відображення", – написала учасниця.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Тонкий натяк на переможницю проекту", "Боже Сашко яка ви красива, від вас неможливо очей відвести, дуже дуже красива, а очі то кохання", "Вони стоять один одного, Олександр і Олександра", "Я від Майамі година їзди, … хочу дізнатися про кінцівку холостяка раніше, їду завтра на полювання".

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