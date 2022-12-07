Фаворитка "Холостяка" Александра Мудра рассказала о близости с Алексом Топольским, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - западный бизнесмен из Украины. Звезда стал новым "Холостяком", который сейчас выходит в эфире. Александра Мудра является одной из участниц, которая успела поцеловаться с "Холостяком". Александра поделилась своими ощущениями в блоге.

"Наш первый поцелуй

Чем больше ждешь, тем больше хочется. Но было уже невыносимо оттягивать этот момент, поэтому наконец-то!

Мы подумали и не могли остановиться.

Думаю, что даже через экран, все смогли увидеть эту вспышку страсти.

Было очень сладко", - написала Александра.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ну да.. Даже через экран, он не Ваша судьба(", "Это было вау, я уже не знаю столько раз пересмотрела ваше свидание, а меня муравьи по телу хотя это не мое свидание и не я целюсь, вы очень очень классны", "Ох, Саша... "Наконец-то"...подумали,и мы...Честное слово. Ваш с Алексом поцелуй,ждали все".

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