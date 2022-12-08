Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины. Знаменитости удалось построить свое дело в Майами, где он предоставляет элитные апартаменты. В этом году Алекс стал главным героем шоу "Холостяк", который уже выходит на украинских телеэкранах. Топольский успел уже поцеловаться с некоторыми участницами, включая Александру Мудру. А в этот раз девушка поделилась фото в Инстаграм, удивив локацией.

Как можно заметить, Александра находилась в Майами, где бизнес у Алекса.

"Я вижу свое отражение", - написала участница.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Тонкий намек на победительницу проекта", "Боже Саша какая вы красивая, от вас невозможно глаз отвести, очень очень красивая, а глаза то любовь", "Они стоят друг друга, Александр и Александра", "Я от Майами час езды, … хочу узнать концовку холостяка раньше, еду завтра на охоту".

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