Христина Решетник не втрималася і запостила миле відео зі своїми улюбленими хлопчиками.

Як повідомляє Politeka.net, ведучий любовних шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник виховує разом з дружиною Христиною трьох синів: Івана, Дмитра і Олександра. Христина Решетник не втрималася і запостила цікаве відео зі своїми улюбленими хлопчиками. Кадри з'явилися на її сторінці в Instagram.

На відео страшие сини пари Іван і Дмитро цілують маму в щоку, а вона щасливо і умиротворено посміхається. Всі одягнені в повсякденний одяг. На Христині Решетник - червона футболка-поло і сині джинси. Дмитро утеплився, віддавши перевагу милій піжамі, прикрашеній яскравими малюнками. А Іван натягнув на себе худі.

По кадру зрозуміло, що відео мама з синами зробили в квартирі, на другому плані можна побачити інтер'єр кімнати.

"Мої сини – моє багатство", - підписала милі кадри Христина Решетник.

У коментарях користувачі мережі розжалобились побаченим і залишили коментарі під відео: "Мільйон раз переглянула це відео, та діти-наше найбільше багатство", "Красунчики, доброї долі синочкам під мирним небом", "Прекрасна сім'я і видно сімейні цінності і різні захоплення хлопців...", "Дуже мило і дуже зворушливо".

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.