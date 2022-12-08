Кристина Решетник не удержалась и запостила милое видео со своими любимыми мальчиками.

Как сообщает Politeka.net, ведущий любовных шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник воспитывает вместе с женой Кристиной троих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра. Кристина Решетник не удержалась и запостила милое видео со своими любимыми мальчиками. Кадры появились на ее странице в Инстаграм.

На видео страшие сыновья пары Иван и Дмитрий целуют маму в щоку, а она счастливо и умиротворенно улыбается. Все одеты в повседневную одежду. На Кристине Решетник - красная футболка-поло и синие джинсы. Дмитрий утеплился, отдав предпочтение милой пижаме, украшенной яркими рисунками. А Иван натянул на себя худи.

По кадру понятно, что видео мама с сыновьями сделали в квартире, на втором плане можно увидеть интерьер комнаты.

"Мои сыновья – мое богатство", - подписала милые кадры Кристина Решетник.

В комментариях пользователи сети умилились увиденным и оставили комментарии под видео: "Миллион раз пересмотрела это видео, да дети наше самое большое богатство", "Красунчики, доброй судьбы синочкам под мирным небом", "Прекрасная семья и видны семейные ценности и разные увлечения ребят...", "Очень мило и очень трогательно".

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.