Как сообщает Politeka.net, ведущий любовных шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник воспитывает вместе с женой Кристиной троих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра. Кристина Решетник не удержалась и запостила милое видео со своими любимыми мальчиками. Кадры появились на ее странице в Инстаграм.
На видео страшие сыновья пары Иван и Дмитрий целуют маму в щоку, а она счастливо и умиротворенно улыбается. Все одеты в повседневную одежду. На Кристине Решетник - красная футболка-поло и синие джинсы. Дмитрий утеплился, отдав предпочтение милой пижаме, украшенной яркими рисунками. А Иван натянул на себя худи.
По кадру понятно, что видео мама с сыновьями сделали в квартире, на втором плане можно увидеть интерьер комнаты.
"Мои сыновья – мое богатство", - подписала милые кадры Кристина Решетник.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Украинцев предупредили об опасном природном явлении: "До конца суток..."
"И что будем делать?": блэкаут случился на «МастерШеф. Битва сезонов», но участники не растерялись
Путин готовится к "эвакуации" из Кремля, названа страна: кто еще готовится бежать
"Предпочел наложить себе в штаны?": Лавров оконфузился в туалете в Швеции, видео
В комментариях пользователи сети умилились увиденным и оставили комментарии под видео: "Миллион раз пересмотрела это видео, да дети наше самое большое богатство", "Красунчики, доброй судьбы синочкам под мирным небом", "Прекрасная семья и видны семейные ценности и разные увлечения ребят...", "Очень мило и очень трогательно".
Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.
Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.
Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.