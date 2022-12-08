Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка, яка співала у гурті "НеАнгели". А після 24 лютого Слава переїхала до Нідерландів разом із дітьми. Не забуває Камінська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Камінська поділилася фото, де позувала велосипедом.

"Два колеса) одне тебе... Ранок, школа, мама. ПС: у дитинстві у мене був велетень "гномік 3" я завжди хотіла навчитися їздити велосипедом, але дуже боялася. У Нідерландах це найкращий, комфортний і швидкий вид транспорту в місті . Дешево і сердито, корисно і весело:)", - написала Слава.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Хороші колеса і господиня цікава!", "Економно і корисно... якби все так, було б супер", "Ротердамом на велосипеді їздити весело, а ось вулицями Дніпра чи Запоріжжя не дуже. До ракетних обстрілів ще й мороз додався. Світла немає практично цілий день.

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