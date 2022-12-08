Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая пела в группе "НеАнгелы". А после 24 февраля Слава переехала в Нидерланды вместе с детьми. Не забывает Каминская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Каминская поделилась фото, где позировала на велосипеде.

"Два колеса) одно тебя… Утро, школа, мама. ПС: в детстве у меня был великан «гномик 3» я всегда хотела научиться ездить на велосипеде, но очень боялась. В Нидерландах это самый лучший, комфортный и быстрый вид транспорта в городе. Дешево и сердито, полезно и весело:)", - написала Слава.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Хорошие колеса и хозяйка интересная!", "Экономно и полезно… если бы все так, было бы супер", "По Роттердаме на велике ездить весело, а вот по улицам Днепра или Запорожья не очень. К ракетным обстрелам ещё и мороз добавился. Света нет практически целый день".

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" показала, как ей приходится теперь выживать

А еще Politeka сообщала, что Даша Астафьева поставила на место сбежавшую из страны Каминскую, которая ее задела

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