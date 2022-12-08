Артист від початку повномасштабного вторгнення рф разом із дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав із рідного Харкова за кордон. У листопаді Сергій Бабкін приїздив на на батьківщину та дав благодійний концерті, вперше за 9 місяців зігравши з бендом.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співак показав, що вже знову гастролює за кордоном і зараз перебуває в столиці Словаччини Братиславі, де в нього також заплановано виступ. Але з'ясувалося, що в зірки знову неприємності. Соцмережа вже вкотре блокує його аккаунт.

"Я знову в блоці, в бані. За останні 9 місяців я вийшов з бану на кілька днів. Але це не заважає нам збирати повні зали на наших благодійних концертах та максимально допомагати Україні!", — наголосив Сергій Бабкін.

Нещодавно Бабкін відзначав 20 років своєї творчої діяльності і з цієї нагоди випустив добірку своїх кращих пісень за весь час.

"Колись я зайшов у студію і за 2,5 години записав тридцять пісень, які врешті-решт увійшли до мого дебютного альбому “Ура!” та його наступника “Бис!”. Так розпочався мій шлях як сольного артиста. За час, що минув, я пройшов через різні трансформації та експерименти. Змінювалися склади музикантів, формати виступів, музичні стилі, саундпродюсери та звучання. Єдине що завжди залишалось – це моя відвертість, щирість музики та слів", — зізнавався артист.

Нагадаємо, дружина Бабкіна показала, чим доводиться займатися, щоби виживати на виплати в Німеччині.

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