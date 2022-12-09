Як пише Politeka.net, Марта Адамчук - відома українська співачка, яка входить до співаючого квартету "Жіночого кварталу". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Марта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Адамчук поділилася фото, де позувала з двома кіньми.

"Сьогодні мені так слизько, що доводиться балансувати кожен крок. Так, ніби в одному дні – весь наш рік. Щоразу думаєш, що впадеш і щоразу тримаєшся", - написала Марта під новим фото.

Фанати поставили понад 100 лайків та написали коментарі:

"Яка була гарна зйомка", "Люблю".

До цього Адамчук показала, як дебютувала із піснею.

"Завжди перед сценою прошу вищих сил, щоб усе склалося якнайкраще для мене і людей. Постійно хвилююся!) і постійно прошу підтримки. Цього разу вона до мене вийшла сама, маленькими ніжками прямо на сцену:))", - написала Марта.

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