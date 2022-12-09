Як пише Politeka.net, Марта Адамчук - відома українська співачка, яка входить до співаючого квартету "Жіночого кварталу". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Марта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Адамчук поділилася фото, де позувала з двома кіньми.
"Сьогодні мені так слизько, що доводиться балансувати кожен крок. Так, ніби в одному дні – весь наш рік. Щоразу думаєш, що впадеш і щоразу тримаєшся", - написала Марта під новим фото.
Фанати поставили понад 100 лайків та написали коментарі:
"Яка була гарна зйомка", "Люблю".
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Перевищено ліміти споживання: в Укренерго попередили, де сьогодні не буде світла
Зірка "1+1" Алла Мазур здивувала кадрами з магазину під час блекауту: як поводяться українці
Пішли гуляти та не повернулися: маленьких українців Данила та Георгія шукають уже майже місяць
Анна Трінчер підтримала тренд "Венсдей", вразивши танцями: "Як я вам у ролі..."
До цього Адамчук показала, як дебютувала із піснею.
"Завжди перед сценою прошу вищих сил, щоб усе склалося якнайкраще для мене і людей. Постійно хвилююся!) і постійно прошу підтримки. Цього разу вона до мене вийшла сама, маленькими ніжками прямо на сцену:))", - написала Марта.
Нагадаємо, брюнетка з "Жіночого кварталу" ідеально підкреслила форми вузькою сукнею
Також Politeka писала, що брюнетка з "Жіночого кварталу" зважилася на експеримент, здивувавши українців
А ще Politeka повідомляла, що брюнетка з "Жіночого кварталу" похвалилася кадрами з розкішного весілля