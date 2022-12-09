Как пишет Politeka.net, Марта Адамчук - известная украинская певица, которая входит в поющий квартет "Женского квартала". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Марта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Адамчук поделилась фото, где позировала с двумя конями.

"Сегодня мне так скользко, что приходится балансировать каждый шаг. Так, будто в одном дне – весь наш год. Каждый раз думаешь, что упадешь и каждый раз держишься", - написала Марта под новым фото.

Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:

"Какая была красивая съемка", "Люблю".

До этого Адамчук показала, как дебютировала с песней.

"Всегда перед сценой прошу высших сил, чтобы все сложилось наилучшим образом для меня и людей. Постоянно волнуюсь!) и постоянно прошу поддержки. На этот раз она ко мне вышла сама, маленькими ножками прямо на сцену:))", - написала Марта.

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