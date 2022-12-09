Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка з'явилася у компанії Світоліної.
"Пишаюся своєю подругою, видатною українською тенісисткою Еліною Світоліною
Днями у Монако пройшов благодійний вечір, під час якого було зібрано 240 000 євро допомоги для України", - написала Леся.
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків та написали коментарі:
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"Огогоо, там Тоні Паркер!!! Ви всі кращі", "Спасибі Еліні! Вона крута у всіх планах!" на підлогу шишечки.....таке....я знаю, що мене за це забанять)".
Нагадаємо, Нікітюк показала, як під час війни працює над новим випуском "Ле Маршрутки"
А ще Politeka повідомляла, що переможці "Пара на мільйон" розповіли про конфлікти між учасниками, які не показали.
Також Politeka писала, що "Холостяк" кокетував із Лесею Нікітюк на очах у всіх