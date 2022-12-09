Леся Никитюк засветилась со своей подругой Элиной Свитолиной в Монако, поделившись соответствующим фото.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда появилась в компании Свитолиной.

"Горжусь своей подругой, выдающейся украинской теннисисткой Элиной Свитолиной

На днях в Монако прошел благотворительный вечер, во время которого было собрано 240 000 евро помощи для Украины", - написала Леся.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Огогоо, там Тони Паркер!!! Вы все лучшие", "Спасибо Элини! Она крутая во всех планах!", "Орка тело ляжет в почву, поможет ВСУ", "вообще смешно получается...собирается такое количество миллионеров и собирают на пол шишечки.....такое....я знаю что меня за это забанят)".

Напомним, Никитюк показала, как во время войны работает над новым выпуском "Ле Маршрутки"

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