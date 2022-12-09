Популярний український ведучий, інтерв'юер та блогер Слава Дьомін, який прославився як радіоведучий "Люкс ФМ", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав фото зі студії та розповів про дев'яту річницю своєї роботи на радіо.

Як виявилося, Слава почав працювати в ранковому шоу "Зарядка" на "Люкс ФМ", коли розпочалася Революція Гідності у 2013 році. При цьому вийшло так, що він із вечірнього шоу перейшов на ранкове та складно було навіть не це, а бути на позитиві під час трагічних подій на Майдані. За словами ведучого, зараз під час війни теж не просто працювати, проте подяка слухачів дуже надихає.

У підписі до публікації Дьомін поділився своїми емоціями: "9 років в ранковому шоу Зарядка на Люкс ФМ! Це сталось у розпал Майдану в грудні 2013 року. Ми з Танюхою пересіли з вечірнього шоу в ранкове. Найважче було дарувати позитив під час усіх тих подій в центрі Києва. Але надихало те, що дзвонили слухачі і дякували за хороший настрій у важкі часи. Ранкові підйоми і робота у будь-якому стані - це все дрібниці у порівнянні з тим, коли ви підходите на вулиці або пишете в коментарях подяки за ваші посмішки з самого ранку. Зараз також складний час і дехто може сказати: "А що це ви смієтесь під час вiйни?". Кожен воює на своєму фронті! Ми переконані, що ми переможемо лише з оптимізмом і з посмішкою! А ще так приємно, коли дзвонять в ефір хлопці і дівчата з передової і кажуть, що слухають нас і надихаються. Це напевно і є головна наша мета щоранку!".

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