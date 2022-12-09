Як пише Politeka.net, Аліна Гросу - відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Аліна і про Instagram, де ділиться з фанатами не лише своєю творчістю, але й особистими кадрами. А в цей раз Гросу показала свою любов - собаку, яку не так давно завела.
"Багато хто запитує про породу))) Відповім вам тут, це - чихуахуа:) яка дівчинка, така і назва", - написала Аліна і показала свій скарб.
А до цього Гросу поділилася постом, де розповіла про своє здоров'я.
"Друзі, перепрошую, що випала з соц. життя.. але у мене в житті якийсь треш вже дуже довгий час був недавно, а точніше позавчора мені проводили операцію 3 з половиною години. Я не дуже хочу уточнювати що там таке, але скажу.. знали б ви як я цього найбільше боюся. Відчуваю себе зараз більш менш стабільно. Сподіваюся, що повернуся до вас і до нормального життя", - написала Аліна.
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