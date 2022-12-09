Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка, яка прославилася завдяки ще першій "Фабриці зірок", яка вийшла ще 2007 року. Також Оля є кумою соліста гурту Михайла Хоми, з яким разом хрестила дитину знайомою.
Цибульська вже понад 20 років у стосунках та пара виховує сина Нестора. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Оля вирішила побалакати з фанатами.
"Пиши, що хвилює. Я сьогодні лікуюсь, тому маю час поговорити", - написала Цибульська, запрошуючи до розмови.
"Одужуй, Олечко, я теж захворіла, теж лікуюсь", - написала фанатка Цибульській.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Вже працює поліція": знайдено тіла хлопчиків, яких шукали понад два тижні
Українців попередили про небезпечне природне явище: "До кінця доби..."
"На жаль, ми вимушені...": лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка повідомив українцям сумну новину
Зірка "1+1" Алла Мазур здивувала кадрами з магазину під час блекауту: як поводяться українці
"Дякую, кішечка, ти одужуй. Якраз мій Лор під'їхав", - написала зірка у відповідь, показавши свого "лора" без футболки.
"Засмучена, хочу заміж, а щось ніхто не кличе. Як забити на це?", - запитала ще одна фанатка.
"Може вам познайомитися?", - Запитала Оля і показала ще один коментар.
"Оля, бляха... Так набрид чоловік. Куди його діти?", - написала друга фанатка.
Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська відповіла хейтерам, записавши звернення
А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська відкрита про свою фігуру.
Також Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська розповіла про зміни після 30