Кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська показала, як лікується, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка, яка прославилася завдяки ще першій "Фабриці зірок", яка вийшла ще 2007 року. Також Оля є кумою соліста гурту Михайла Хоми, з яким разом хрестила дитину знайомою.

Цибульська вже понад 20 років у стосунках та пара виховує сина Нестора. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Оля вирішила побалакати з фанатами.

"Пиши, що хвилює. Я сьогодні лікуюсь, тому маю час поговорити", - написала Цибульська, запрошуючи до розмови.

"Одужуй, Олечко, я теж захворіла, теж лікуюсь", - написала фанатка Цибульській.

"Дякую, кішечка, ти одужуй. Якраз мій Лор під'їхав", - написала зірка у відповідь, показавши свого "лора" без футболки.

"Засмучена, хочу заміж, а щось ніхто не кличе. Як забити на це?", - запитала ще одна фанатка.

"Може вам познайомитися?", - Запитала Оля і показала ще один коментар.

"Оля, бляха... Так набрид чоловік. Куди його діти?", - написала друга фанатка.

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