Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась благодаря еще первой "Фабрике звезд", которая вышла еще в 2007 году. Также Оля является кумой солиста группы Михаила Хомы, с которым вместе крестила ребенка знакомой.
Цибульская уже более 20 лет в отношениях и пара воспитывает сына Нестора. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Оля решила поболтать с фанатами.
"Пиши, что волнует. Я сегодня лечусь, поэтому имею время поговорить", - написала Цибульская, приглашая к разговору.
"Выздоравливай, Олечка, я тоже заболела, тоже лечусь", - написала фанатка Цибульской.
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"Спасибо, кошечка, ты выздоравливай. Как раз мой Лор подъехал", - написала звезда в ответ, показав своего "лора" без футболки.
"Расстроилась, хочу замуж, а что-то никто не зовет. Как забить на это?", - спросила еще одна фанатка.
"Может вам познакомиться?", - спросила Оля и показала еще один комментарий.
"Оля, бляха... Так надоел муж. Куда его деть?", - написала вторая фанатка.
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