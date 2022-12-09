Кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская показала, как лечится, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась благодаря еще первой "Фабрике звезд", которая вышла еще в 2007 году. Также Оля является кумой солиста группы Михаила Хомы, с которым вместе крестила ребенка знакомой.

Цибульская уже более 20 лет в отношениях и пара воспитывает сына Нестора. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.



А в этот раз Оля решила поболтать с фанатами.

"Пиши, что волнует. Я сегодня лечусь, поэтому имею время поговорить", - написала Цибульская, приглашая к разговору.

"Выздоравливай, Олечка, я тоже заболела, тоже лечусь", - написала фанатка Цибульской.

"Спасибо, кошечка, ты выздоравливай. Как раз мой Лор подъехал", - написала звезда в ответ, показав своего "лора" без футболки.

"Расстроилась, хочу замуж, а что-то никто не зовет. Как забить на это?", - спросила еще одна фанатка.

"Может вам познакомиться?", - спросила Оля и показала еще один комментарий.

"Оля, бляха... Так надоел муж. Куда его деть?", - написала вторая фанатка.

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