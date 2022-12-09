Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Олена Шоптенко, яка з початку війни виїхала до Австрії разом із дитиною, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото та відео з благодійної вечірки у Відні, яку провели для збирання коштів у благодійний фонд.

Як виявилося, у столиці Австрії українські артисти влаштували благодійну передріздвяну вечірку, де зібрали понад 80 тисяч євро для українського благодійного фонду "МАМА плюс Я". За словами Олени, вперше за 9 місяців, що вона живе у Відні, одягла коктейльну сукню. І треба сказати, що виглядала хореограф просто надзвичайно.

У підписі до публікації Шоптенко розповіла: "Вперше за 9 місяців одягла тут у Відні коктейльну сукню, та ще й таку неймовірну. І на якийсь час відчула себе так, як колись почувала себе вдома в Україні. А ще приємніше стає від того, що привід був чудовий! Бо 27 листопада у @grandhotelwien ми разом з благодійним фондом "МАМА плюс Я" @fund_mom_plus_me за підтримки компанії @fioriofficial_at провели благодійний передріздвяний вечір "Тріумф добра". Щаслива була виступати на одній сцені з колегами з культурного фронту".

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