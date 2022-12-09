Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая с начала войны выехала в Австрию вместе с ребенком, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото и видео с благотворительной вечеринки в Вене, которую провели для сбора средств в благотворительный фонд.

Как оказалось, в столице Австрии украинские артисты устроили благотворительную предрождественскую вечеринку, на которой собрали более 80 тысяч евро для украинского благотворительного фонда "МАМА плюс Я". По словам Алены, впервые за 9 месяцев, что она живет в Вене, надела коктейльное платье. И надо сказать, что выглядела хореограф просто сногсшибательно.

В подписи к публикации Шоптенко рассказала: "Впервые за 9 месяцев одела здесь в Вене коктейльное платье, да еще такое невероятное. И на время почувствовала себя так, как когда-то чувствовала себя дома в Украине. А еще приятнее становится оттого, что повод был великолепен! Ибо 27 ноября в @grandhotelwien мы вместе с благотворительным фондом "МАМА плюс Я" при поддержке компании @fioriofficial_at @fund_mom_plus_me провели благотворительный предрождественский вечер "Триумф добра". Счастлива была выступать на одной сцене с коллегами по культурному фронту".

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