Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але регулярно приїжджає до України.
Нещодавно співачка їздила в Пакистан, де дала серію концертів, щоб допомогти зібрати кошти для постраждалих від жахливої повені на батьківщині свого чоловіка, а тепер нарешті возз'єдналася зі своїми донечками.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Камалія анонсувала своє повернення до України та показала фото з українськими захисниками.
"Уже завтра повертаюсь у рідну Україну! Як же я скучила за такими важливими концертами для наших героїв💛💙", — наголосила артистка.
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Напередодні, до Дня ЗСУ, Камалія випустила відеокліп на пісню "Кордони", яка стала четвертою (незапланованою) музичную роботою з альбому “Сильна, як ніколи”.
"Кордони — трек, який надихає наших воїнів гнати «@рків» з української землі. Кордони — пісня-меседж для «чм@біків». Ми боремося за нашу землю, за нашу мову, наші міста та села, за майбутнє наших дітей! Ми боронимо своє і ми — непереможні!", — розповіла співачка.
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