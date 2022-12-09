"Катерина Репяхова не могла дивитися, як Віктор Павлик відносить до банку такі великі суми коштів."

Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського співака Віктора Павлика – Катерина Реп'яхова – чесно поділилася, що вони нарешті вирішили питання щодо квартири колишньої дружини артиста Лори Созаєвої. Про це Катерина розповіла на своїй сторінці в Інстаграм-Сторізі.

Катерина Реп'яхова зізналася шанувальникам, що їм удалося поділити квартиру. Частину будинку переписано на Ларису Созаєву, а іншу частину Віктор Павлік продав.

"Метою ніколи не було виганяти колишню дружину на вулицю, і сьогодні ця квартира поділена, кредит закритий. У мене є документи, де зазначено, що у колишньої дружини немає претензій до колишнього чоловіка. Ріелтор зробив щось нереальне, він продав частину квартири в час війни", - розповіла блогерка.

Катерина Реп'яхова додала, що чоловік щомісяця сплачував кредит за квартиру. Катерина не могла дивитися, як Віктор Павлик відносить до банку такі великі суми коштів. Віктор Павлик відносив до банку від 30 до 50 тисяч гривень. Загалом за квартиру співак заплатив 500 тисяч доларів. Хоча її ринкова ціна становить 120 тисяч доларів.

"Там дві квартири, зроблені під одну. Тобто, це велика досить квартира. Цей кредит був дуже безглуздий. Все це закінчилося, я була ініціатором. Мені здається, що все це добре закінчилося. Ніхто не програв, всі тільки виграли", — підсумувала Катерина Репяхова.

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