Як повідомляє Politeka.net, популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років є головним суддею шоу "Майстер Шеф", поділився рецептом свого улюбленого колумбійського супу в Інстаграм.
"Насправді, варіантів цього супу дуже багато, у кожному регіоні Колумбії всі готували його по-різному. Мій був саме з молоком і такий, як я його готую зараз. Смачно та просто. Називається він кальдо. До супу відмінно підійде арепа чи ваш улюблений хліб/сухарики. Рецепт арепи не зняв цього разу, бо там складність у самому приготуванні", — написав Ектор Хіменес-Браво .
Інгредієнти:
- Вода - 1 л
- Картопля - 2 шт
- Яйце - 3 шт
- Цибуля зелена
- Кінза
- Молоко - 100 гр
- Сіль
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Вибухи гримлять у Москві: вогонь швидко поширюється, авіація приведена у готовність
"Ти ще "Слава Україні" тут прокричи!": росіянка накинулася на комунальників через жовто-блакитні декорації, відео
Фаворитка "Холостяка" відверто розповідала про близькість з Топольським: "Було дуже солодко..."
Пішли гуляти та не повернулися: маленьких українців Данила та Георгія шукають уже майже місяць
Приготування колумбійського супу від Ектора Хіменеса-Браво :
1. Спочатку варимо у воді картоплю разом з цибулею до м'якості, солимо воду. Робимо вогонь тихіше і вливаємо туди молоко, даємо хвилинку-дві поваритися.
2. Далі вбиваємо прямо в суп 3 яйця і варимо ще 4 хвилини.
3. Вимикаємо і даємо постояти пару хвилин.
4. Подаємо з ароматною зеленню - кінзою і цибулею.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.
Також Politeka писала, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.