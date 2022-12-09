Якщо не завжди достатньо часу на приготування складних страв, виберіть рецепт цього супу від Ектора Хіменеса-Браво.

Як повідомляє Politeka.net, популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років є головним суддею шоу "Майстер Шеф", поділився рецептом свого улюбленого колумбійського супу в Інстаграм.



"Насправді, варіантів цього супу дуже багато, у кожному регіоні Колумбії всі готували його по-різному. Мій був саме з молоком і такий, як я його готую зараз. Смачно та просто. Називається він кальдо. До супу відмінно підійде арепа чи ваш улюблений хліб/сухарики. Рецепт арепи не зняв цього разу, бо там складність у самому приготуванні", — написав Ектор Хіменес-Браво .

Інгредієнти:

- Вода - 1 л

- Картопля - 2 шт

- Яйце - 3 шт

- Цибуля зелена

- Кінза

- Молоко - 100 гр

- Сіль

Приготування колумбійського супу від Ектора Хіменеса-Браво :

1. Спочатку варимо у воді картоплю разом з цибулею до м'якості, солимо воду. Робимо вогонь тихіше і вливаємо туди молоко, даємо хвилинку-дві поваритися.

2. Далі вбиваємо прямо в суп 3 яйця і варимо ще 4 хвилини.

3. Вимикаємо і даємо постояти пару хвилин.

4. Подаємо з ароматною зеленню - кінзою і цибулею.

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