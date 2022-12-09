Как сообщает Politeka.net, популярный шеф-повар, ресторатор и блоггер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет является главным судьей шоу "Мастер Шеф", поделился рецептом своего любимого колумбийского супа в Инстаграм.
"На самом деле, вариантов этого супа очень много, в каждом регионе Колумбии все готовили его по-разному. Мой был именно с молоком и такой, как я его готовлю сейчас. Вкусно и просто. Называется он кальдо. К супу отлично подойдет арепа или ваш любимый хлеб/сухарики. Рецепт арепы не снял в этот раз, т.к. там сложность в самом приготовлении", — написал Эктор Хименес-Браво.
Ингридиенты:
- Вода — 1 л
- Картошка — 2 шт
- Яйцо — 3 шт
- Лук зеленый
- Кинза
- Молоко — 100 гр
- Соль
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Приготовление колумбийского супа от Эктора Хименеса-Браво:
1.Сначала варим в воде картофель вместе с луком до мягкости, солим воду. Делаем огонь тише и вливаем туда молоко, даем повариться минутку-две.
2.Далее вбиваем прямо в суп 3 яйца и варим еще минут 4.
3.Выключаем и даем постоять пару минут.
4.Подаем с ароматной зеленью — кинзой и луком.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.
Также Politeka писала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.