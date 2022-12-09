Если не всегда достаточно времени на приготовление сложных ресторанных блюд, выберите рецепт этого супа от Эктора Хименеса-Браво.

Как сообщает Politeka.net, популярный шеф-повар, ресторатор и блоггер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет является главным судьей шоу "Мастер Шеф", поделился рецептом своего любимого колумбийского супа в Инстаграм.



"На самом деле, вариантов этого супа очень много, в каждом регионе Колумбии все готовили его по-разному. Мой был именно с молоком и такой, как я его готовлю сейчас. Вкусно и просто. Называется он кальдо. К супу отлично подойдет арепа или ваш любимый хлеб/сухарики. Рецепт арепы не снял в этот раз, т.к. там сложность в самом приготовлении", — написал Эктор Хименес-Браво.

Ингридиенты:

- Вода — 1 л

- Картошка — 2 шт

- Яйцо — 3 шт

- Лук зеленый

- Кинза

- Молоко — 100 гр

- Соль

Приготовление колумбийского супа от Эктора Хименеса-Браво:

1.Сначала варим в воде картофель вместе с луком до мягкости, солим воду. Делаем огонь тише и вливаем туда молоко, даем повариться минутку-две.

2.Далее вбиваем прямо в суп 3 яйца и варим еще минут 4.

3.Выключаем и даем постоять пару минут.

4.Подаем с ароматной зеленью — кинзой и луком.

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