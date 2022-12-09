Як пише Politeka.net , Артем Фесько - відомий український співак, який у 14 років переміг на шоу "Україна має талант". Зірка прийшов на проект і одразу вразив своїм вокалом суддю Сергія Притулу, який його відправив у фінал. Там Артему вдалося повторити фурор та виграти на шоу. Тепер за Фесько стежать тисячі українців в Інстаграмі, де зірка ділиться кадрами з особистого життя.

А цього разу Артем поділився знімками, де позував поряд із мамою та бабусею. Як можна побачити, сім'я влаштувала різдвяну фотосесію.

"Різдвяне диво", - написав Артем під фото.

Фанати поставили десятки лайків та написали коментарі:

"Красуні", "Такі красиві".

А раніше Фесько показав, як виступав у Польщі з концертом на підтримку України. Зірка поділилася фотографією, де стояв на сцені.

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