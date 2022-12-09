Как пишет Politeka.net, Артем Фесько - известный украинский певец, который в 14 лет победил на шоу "Україна має талант". Звезда пришел на проект и сразу же поразил своим вокалом судью Сергея Притулу, который его отправил в финал. Там Артему удалось повторить фурор и выиграть на шоу. Теперь за Фесько следят тысячи украинцев в Инстаграм, где звезда делится кадрами из личной жизни.

А в этот раз Артем поделился снимками, где позировал рядом с мамой и бабушкой. Как можно заметить, семья устроила рождественскую фотосессию.

"Рождественское чудо", - написал Артем под фото.

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:

"Красотки", "Такие красивые".

А до этого Фесько показал, как выступал в Польше с концертом на поддержку Украины. Звезда поделился фото, где стоял на сцене.

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