Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар та суддя проекту "Майстер Шеф". Знаменитість також веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Володимир поділився рецептом домашнього майонезу.

Навіть такий простий соус, як майонез, може виглядати дуже вишукано.

Тільки подивіться

Готую його як перший крок до новорічного салату", - написав Ярославський.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Дякую за ваші рецепти! Чекаю секрету з приготування тіста для піци", "Дякую за рецепт, треба спробувати", "Домашній завжди смачніше! Готую так само, як і ви, Володимире! Це найкращий, роками перевірений рецепт! Розбавляю грецьким йогуртом ", "Якщо ще на перепелиних яйцях зробити - більш-менш безпечно виходить ніж на курячих і корисніших і дієтичніших".

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