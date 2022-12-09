Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар та суддя проекту "Майстер Шеф". Знаменитість також веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Володимир поділився рецептом домашнього майонезу.
Навіть такий простий соус, як майонез, може виглядати дуже вишукано.
Тільки подивіться
Готую його як перший крок до новорічного салату", - написав Ярославський.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Скандальна історія із квартирою екс-дружини Павлика завершилася, Репяхова видала деталі: "У мене є документи, де вказано..."
Зірка "1+1" Алла Мазур здивувала кадрами з магазину під час блекауту: як поводяться українці
"Ми помстимося": Влад Яма з "Танців з зірками" повідомив про трагедію з відомим ведучим та актором
"Спочивай з миром": відомий ведучий і зірка "Ліги Сміху" віддав життя, захищаючи Україну
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Дякую за ваші рецепти! Чекаю секрету з приготування тіста для піци", "Дякую за рецепт, треба спробувати", "Домашній завжди смачніше! Готую так само, як і ви, Володимире! Це найкращий, роками перевірений рецепт! Розбавляю грецьким йогуртом ", "Якщо ще на перепелиних яйцях зробити - більш-менш безпечно виходить ніж на курячих і корисніших і дієтичніших".
Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" дав рецепт млинців з незвичайною начинкою
А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська та Ярославський показали, як живуть і що їдять далеко від України.
Також Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" поліз цілуватися до Мартинівської, зірка відреагувала