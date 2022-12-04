Шеф-повар Владимир Ярославский, звезда "Мастер Шеф", полез с поцелуями к Ольге Мартыновской, записав все на видео.

Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который стал судьей "Мастер Шеф" вместе с Ольгой Мартыновской и Эктором Хименес-Браво. Звезда также организовывает с Ольгой благотворительные ужины и пишет кулинарные книги. При этом в сети давно ходят слухи, что у пары не просто дружеские отношения. А шеф-повары всячески подогревают слухи, делясь провокационными кадрами.

А в этот раз Владимир поделился у себя в Инстаграм кадрами, где полез целоваться к Ольге.

"Пока перерыв, решил проверить", - написал на сторис звезда.

"А ну смотрим, комфортно ли целоваться с такими усами", - сказал Владимир и приблизился к Ольге.

"Не, я не буду...", - сказала Ольга и засмеялась.

Также после этого Мартыновская решила провести опрос у себя в сторис, как Вове лучше.

"Нужно проголосовать, ибо мне Вова не верит", - написала Ольга и предложила выбрать один из вариантов ответа.

Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт необычного пирога из яблок

А еще Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" с утра засветился с Мартыновской

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский признался, где работал до "Мастер Шеф" и популярности



