Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который стал судьей "Мастер Шеф" вместе с Ольгой Мартыновской и Эктором Хименес-Браво. Звезда также организовывает с Ольгой благотворительные ужины и пишет кулинарные книги. При этом в сети давно ходят слухи, что у пары не просто дружеские отношения. А шеф-повары всячески подогревают слухи, делясь провокационными кадрами.
А в этот раз Владимир поделился у себя в Инстаграм кадрами, где полез целоваться к Ольге.
"Пока перерыв, решил проверить", - написал на сторис звезда.
"А ну смотрим, комфортно ли целоваться с такими усами", - сказал Владимир и приблизился к Ольге.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Несколько способов сохранить продукты в холодильнике, когда долгое время нет света: на что обратить внимание
Ломаченко показал фото из Киево-Печерской Лавры, украинцы в ярости: "Смени уже паспорт, не мучай себя"
"Это не МастерШеф, а МастерПозор": буллинг на шоу и реакция судей возмутили зрителей
НБУ сообщил украинцам неутешительную новость по обмену валют: "5 декабря завершается..."
"Не, я не буду...", - сказала Ольга и засмеялась.
Также после этого Мартыновская решила провести опрос у себя в сторис, как Вове лучше.
"Нужно проголосовать, ибо мне Вова не верит", - написала Ольга и предложила выбрать один из вариантов ответа.
Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт необычного пирога из яблок
А еще Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" с утра засветился с Мартыновской
Также Politeka писала, что Владимир Ярославский признался, где работал до "Мастер Шеф" и популярности