Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". Знаменитость также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Владимир поделился рецептом домашнего майонеза.

"Даже такой простой соус, как майонез, может выглядеть очень изысканно.

Только посмотрите

Готовлю его, как первый шаг к новогоднему салату", - написал Ярославский.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо за ваши рецепты! Жду секрета из приготовления теста для пиццы", "Спасибо за рецепт, надо попробовать", "Домашний всегда вкуснее! Готовлю так же, как и вы, Владимир! Это самый лучший, годами проверенный рецепт! Разбавляю греческим йогуртом", "Если еще на перепелиных яйцах сделать - более менее безопасно выходит чем на куриных и полезней и диетичней".

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