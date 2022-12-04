На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить тарт-татен на рубленом тесте.

"Моя бабушка всегда в это время выпекала яблочные пироги. Их аромат из духовки я, наверное, никогда не забуду. Как мало тогда было нужно для счастья) А сейчас я у бабушки крутой шеф, поэтому мы будем готовить тар-татен", - пишет Владимир Ярославский.

На форму 28см нам понадобятся следующие ингредиенты:

1300-1400 г яблок

190г сахара

60г сливочного масла

Для теста:

210г муки

140г сливочного масла

60г ледяной воды

сок лимона (лимонная кислота)

соль

"Начинаем с теста. Вы будете удивлены, как оно похоже на слоеное! Все ингредиенты должны быть холодными, а сливочное масло 82.5%❗️Лучше делать прямо на столе! В муку натираю на большой терке сливочное масло (думаю, так удобнее), или ножом режу масло на пластинки, делаю быстро, чтобы смесь не нагревалась и масло не размягчалось. Когда все кусочки стали похожи на пластинки в муке, начинаю собирать тесто в кучу и в середину лью подкисленную лимоном воду и соль. Осторожно перемешиваю все, и просто слепливаю вместе", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Это тесто иногда называют быстрое слоеное. Оставшиеся кусочки масла дадут тесту расслоение. Далее тесто заворачиваем в пленку и ставим в холодильник.

Яблоки чистим, нарезаем на 4 части "дольками". На сковороду высыпаем сахар, включаем огонь и ждем, пока сахар начнет плавиться, затем медленно перемешиваем лопаткой, чтобы образовалась довольно красивая карамель. Надо следить за цветом – он должен быть насыщенным, как чай. Затем отставляем сковороду, добавляем кусок сливочного масла, топим его и прямо в эту сковороду начинаем складывать яблоки на бочек друг у друга. Не влезшую часть яблок режем мельче и наполняем полностью сковороду.

"Достаю тесто из холода и начинаю раскачивать, складывая его просто пополам, как слоеное, раза 3-4, последний раз делаю круг на 1-1.5 см больше формы и кладу его на яблоки, немного заворачиваю края по бортикам и ставлю в разогретую духовку до температуры 175-180, примерно на 30-35 минут. Достаю тарт, даю постоять 10 минут, переворачиваю прямо на тарелку и подаю горячим. С мороженым будет невероятно смаковать!", - добавил Владимир Ярославский.

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