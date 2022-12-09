Як пише Politeka.net, Аліна Гросу – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Аліна і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Гросу поділилася прем'єрою пісні, яка стала для неї пророчою.

Це дивно і страшно, коли пісні, які ти плануєш для випуску, стають пророчими. Так було з піснею «Голий король», так було з піснею «Дим», «VOVA» так і зараз. бажаннями. Обіцяю, наступна пісня буде максимально щасливою", - написала Гросу під відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Аліна дуже душевна пісня ти молодець ми тобою пишаємося обов'язково все буде добре і ми будемо щасливі, любимо тебе", "Все ще обов'язково буде добре. Ми поруч, ми з вами. Щастя вам і любов", "Тримайтеся, ви красуня, і ваш коханий обов'язково вас зустріне, бажаю вам щастя”.

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